Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна, как и другие государства, осуждает «покушение» на российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. На брифинге в Вене во вторник, 15 сентября, глава государства отметил, что Украина ждет больше деталей о произошедшем.

- Мы все осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, как мне кажется, ждем больше деталей об этом происшествии. Мы ожидаем, что они появятся в ближайшее время, - сказал Владимир Зеленский, чьи слова цитирует издание «Интерфакс».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление германских властей о том, что в организме Навального якобы нашли следы яда «Новичок».

Он напомнил, что врачи Омска после госпитализации к ним блогера провели самые глубокий комплекс исследований и экспертиз на современном оборудовании и уверены в том, что когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось.