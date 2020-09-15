В Минске ответили Боррелю, назвавшему Лукашенко «нелегитимным президентом Украины» Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодняшняя оговорка главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Европарламенте показывает всем «глубину» владения белорусским досье Брюсселем. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей.

Напомним, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности сказала сегодня, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко «легитимным президентом Украины», перепутав Белоруссию с Незалежной. После Боррель извинился и поправил себя.

- Уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, в каком-то смысле это и наша недоработка, все могут ошибаться. Но в этом случае тотально огорчает другое – полное нежелание со стороны Евросоюза даже попытаться объективно разобраться в происходящем, - сказал Владимир Макей в интервью РИА Новости.

Оценки ситуации Боррелем министр назвал «категоричными и тенденциозными». Глава МИД Белоруссии раскритиковал желание ЕС ввести санкции до предстоящего заседания Совета, отметив, что авторитет ЕС не должен держаться на санкциях.