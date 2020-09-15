«Мне будет не хватать Пашаева»: Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова Фото: Евгения ГУСЕВА

Правозащитник потерпевшей стороны по делу о смертельной аварии в Москве, которую устроил Михаил Ефремова, Александр Добровинский прокомментировал появление нового адвоката у актера.

- Я рад, что появился хороший коллега. Но, конечно, мне будет не хватать господина Пашаева, - сказал правозащитник в интервью телеканалу "360".

Напомним, что во время обжалования приговора интересы Михаил Ефремова в Мосгорсуде будет представлять новый адвокат - Роман Филиппов. О нем известно немногое: у Филиппова есть адвокатский статус с 2014 года и 15 лет юридического стажа. С прессой новый представитель актера решил не общаться во время работы с доверителем.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельной дорожно-транспортном происшествии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.