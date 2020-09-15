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В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

Республика намерена оценить возможность возникновения побочных действий
Ксения АНУФРИЕВА
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В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом вечером 15 сентября сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, чьи слова цитирует издание БелТА.

- Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, выбора медицинских центром, где будут проходить исследования. Считайте, что клинические испытания пошли, - объяснил Дмитрий Пиневич, уточнив, что пока что вакцину на добровольцах не применяют.

Определяющим звеном при проведении исследований станет Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Белоруссии. И.о. главы Миздрава отметил, что вся процедура строго регламентирована и скрупулезна, а клиническое использование вакцины начнется только после завершения всех этапов данной процедуры. Вместе с тем Белоруссия, как и российская сторона, намерены оценить возможность возникновения побочных действий.

Напомним, что ранее Дмитрий Пиневич также говорил, что вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом на территории Белоруссии может начаться уже через месяц.

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