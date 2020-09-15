Турецкие отели выгнали туристов из России, ехавших в автобусе с зараженным коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Турции здоровых российских туристов, которые ехали в одном автобусе с зараженным коронавирусной инфекцией человеков, решили выселить из отелей. Об этом пишет издание «Новый день».

Сообщается, что группа отдыхающих из России прибыла в аэропорт Антальи 7 сентября. Путешественники решили, как обычно, воспользоваться трансфером, когда автобус развозит туристов по разным отелям. Через несколько дней группе сообщили, что один из пассажиров данного автобуса был заражен коронавирусной инфекцией.

Остальные туристы сдали тесты и получили отрицательный результат, однако отели, в которых они проживали, решили отказать им в обслуживании и депортировали россиян домой. При этом турагенты утверждают, что путешественники согласили жить в отдельных номерах и отказаться от общего стола.

Компенсируют ли туристам сорванный отдых – неизвестно, но отмечается, что они уже улетели назад в Россию. Ранее владельцы турецких отелей говорили, что в подобных случаях отдыхающим предложат либо изолироваться, либо вернуться на родину.