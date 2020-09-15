Бывшая телеведущая "России-1" объяснила свой переезд в Италию

По словам Ландер, переезд в Италию позволил ей наконец-то воссоединится с семьей. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В середине лета телеведущая Елена Ландер неожиданно уволилась с канала "Россия-1" и переехала в Италию, о чем сейчас ни капли не жалеет. Она проработала на канале шесть лет, вела программу "Утро России".

По словам Ландер, переезд в Италию позволил ей наконец-то воссоединится с семьей: мужем Фабио и дочерью Эстель.

- Последний год я жила на две страны, но мы заранее решили, что в конце 2020-го центром нашей жизни станет Италия. И я ждала лета, чтобы заранее сообщить на шоу «Утро России», что ухожу, - рассказала Ландер в беседе со Starhit.

Что касается карьеры, то ее ведущая прерывать не собирается. Несмотря на то, что после переезда прошло совсем немного времени, ей уже удалось заключить контракт с международным актерским агентством GM-Production. В ее жизнь вновь вернулись кастинги и проекты, но теперь на разных языках.

Предложения из России Ландер также продолжит принимать, правда, теперь только по своей основной актерской профессии.