Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщика США над Беринговым морем появилось в сети

Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем. фото: кадр из видео

Во вторник, 15 сентября, российские истребители МиГ-31 и Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил Соединенных Штатов над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Видео перехвата иностранного военного самолета B-1В Lancer показало российское министерство обороны.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня днем средства контроля воздушного пространства РФ засекли воздушную цель, которая двигалась в сторону государственной границы России. Для перехвата в воздух подняли два истребителя.

После того, как экипажи российских судов сопроводили иностранный военный самолет, они успешно вернулись на аэродром базирования. Весь полет российских истребителей проходил в точном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что днем ранее истребители России сопроводили три стратегических американских бомбардировщика В-52Н над нейтральными водами Черного моря.