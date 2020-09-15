В реках и озерах жизни стало на 84% меньше: эксперты WWF рассказали, почему

Самый пострадавший вид из тех, что водятся у нас, - атлантический осетр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад “Живая планета 2020”. Авторы оценили, как за последние 50 лет изменилась численность популяций млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся. В целом на Земле она сократилась на 68%. А самая сложная ситуация, как выяснилось, в пресноводных водоемах – реках и озерах. Не в лесах, лугах или тундре.

Почему? В интервью kp.ru объяснил главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьев:

- Реки перекрываются плотинами гидроэлектростанций (а для выживания многих видов рыб нужна вся река, от устья до истока), из них берут воду, в них сливают канализацию и другие отходы. В России, как и во всем мире, ситуация с водоемами тяжелее, чем с наземными экосистемами. Особенно актуальна проблема для Европейской части нашей страны.

Самый пострадавший вид из тех, что водятся у нас, - атлантический осетр.

- Последний раз его видели в дикой природе в 1984 году, - уточняет эксперт. - А раньше он обитал повсюду, от Балтики до Черного моря и в реках, впадающих в эти моря. Сейчас численность осетра постепенно восстанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пропали осетры, почему белые медведи идут на помойки и как люди “съедают” природу

Всемирный фонд дикой природы опубликовал новый доклад “Живая природа 2020”. Эксперты WWF России рассказали «КП», что происходит в нашей стране (подробности)