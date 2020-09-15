ПСЖ назвал стоимость самого дорогого футболиста в мире

ПСЖ назвал стоимость самого дорогого футболиста мира Фото: REUTERS

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» назвал стоимость нападающего своей команды Килиана Мбаппе – самого дорогого футболиста в мире по версии спортивных порталов. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет издание The Sun.

По информации газеты, форвард хочет покинуть парижский клуб следующим летом. Продать 21-летнего спортсмена ПСЖ рассчитывает за 325 миллионов евро.

Многие топовые футбольные клубы такую цену посчитали завышенной, в частности, мадридский «Реал» заявил, что готов отдать за Килиана Мбаппе только 100 миллионов евро. При этом в прошлом сезоне клуб собирался предложить французам 280 миллионов евро за форварда. Трансфер мог стать самым дорогим в истории футбола.

Сейчас рекорд принадлежит нападающему ПСЖ Неймару: три года назад он перешел к французскому клубу из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Кстати, трансферная стоимость Килиана Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2017 года.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне французская сборная по футболу прошла тестирование для диагностики коронавируса. У Килиана Мбаппе анализ показал наличие инфекции.