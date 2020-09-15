Замглавы ГУОБДД МВД России Олег Понарьин: Умная дорога - идеал того, что мы должны выстроить

Олег Понарьин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» подвел итоги Международного форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

В беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым он подчеркнул, что данное мероприятие предоставило специалистам возможность в онлайн-режиме пообщаться по ключевым вопросам. Обсуждалось не только строительство новых дорог, но и их реконструкция, а также многие другие темы.

Так, например, первый день форума был посвящен развитию автомобильного туризма, объектов сервиса, как дорожного, так и придорожного. В ходе эфира обсуждалось и развитие беспилотного транспорта, скоростных автодорог и специальные темы, посвященные вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

«Какие технические решения предлагались дорожниками для контроля скоростного режима?», - спросила у Олега Понарьина ведущая Наталья Агре.

В ответ на ее вопрос замглавы ГУОБДД МВД России рассказал, что специалисты обсуждали, как сделать российские дороги «умнее».

«Умная дорога - идеал того, что мы должны выстроить в ближайшее время», - подчеркнул генерал-майор полиции.

По его словам, такая система должна помогать водителю планировать поездку - следить за метеоусловиями, насыщенностью транспортного потока, а также снабжать автовладельцев всеми необходимыми данными и условиями.