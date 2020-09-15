Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник, 15 сентября, обсудили взаимодействие РФ и Германии по ситуации с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Российская сторона призвала отказаться от политизации произошедшего, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

- В центре внимания во время телефонного разговора стояли вопросы выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации с Навальным. Россия подтвердила готовность к сотрудничеству по этому вопросу, - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Москва по-прежнему ждет от компетентных органов Германии реакции на запросы Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в расследовании случившегося. Лавров подчеркнул, что дальнейшее молчание российская сторона воспримет как «отсутствие у партнеров желания способствовать установлению истины».

Министр иностранных дел добавил, что недопуск российских криминалистов и медиков к материалам Германии по лечению Навального не устраивает Москву, в независимость от предлога. При этом привлечение к делу ОЗХО не должно становиться препятствием сотрудничеству Москвы и Берлина по данному инциденту.