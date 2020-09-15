В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 5 016. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал о том, остаются ли заразными выздоровевшие от ковида пациенты. Зарубежные специалисты заявляют, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 90 дней. А на поверхностях инфекция может "жить" до 48 часов.

По мнению вирусолога Александра Лукашева, в подавляющем большинстве случаев, когда сообщается о том, что у человека найден вирус, имеется в виду, что находят нуклеиновую кислоту вируса.

- Это не означает, что вирус живой. Нуклеиновую кислоту вируса можно найти даже в пыли и в воздухе. До сих пор, скажем, в вечной мерзлоте можно обнаружить нуклеиновую кислоту мамонта, но это вовсе не значит, что мамонт сейчас оттуда вылезет, - объяснил эксперт.