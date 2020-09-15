Девять главных вопросов по "делу Навального" Россия передала Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Европейского союза девять главных вопросов по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Российская сторона отмечает, что Запад выступает с обвинениями о "причастности" Москвы к случившемуся с блогером, не обращая внимания на значимые нестыковки в версии о его "отравлении". Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник, 15 сентября, на сайте российской миссии.

Девять главных вопросов по "делу Навального", которые Россия передала Европе:

1. Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить оппозиционера Алексея Навального при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества военного класса группы "Новичок", подпадающего под запрет КХО, в российском городе с полумиллионным населением, а затем сделать все возможное, чтобы спасти его и отпустить на лечение в Германию, где это вещество может быть обнаружено специалистами?

2. В чем причина того, что российские власти "травят" блогера, учитывая, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу, проведенному в июле 2020 года независимым негосударственным общественным опросом и социологами Левада-Центра?

3. Почему правительство Германии так неохотно предоставляет российской стороне результаты токсикологического анализа Навального, проведенного спецлабораторией вооруженных сил ФРГ, или предает их гласности, если Берлин уверен, что Алексей был отравлен?

4. Постоянно заявляется о том, что Правительству РФ необходимо провести тщательное и максимально прозрачное расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Утверждается, что все доказательства и свидетелей нужно искать "где-то в Сибири". Было ли совпадением, что в то же время некоторые из лиц, сопровождавших Навального в его поездке, сразу же после случившегося с блогером отправились из России в Германию?

5. Почему немецкие врачи из больницы "Шарите" избегают профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологическом анализе и диагнозе Навального? Почему объявляется, что химвещество группы "Новичок" было разработано Советским Союзом, а затем и Россией. При этом всячески игнорируется тот факт, что в течение ряда лет специалисты из западных стран и центров НАТО, разрабатывали химические вещества, связанные с "Новичком"?

7. Почему Навального по прибытии в Берлин сопровождали в больницу "Шарите" сотрудники местной полиции и агенты спецслужб? Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница была превращена в учреждение строгого режима?Значит ли это, что Берлин знал то, о чем не знали ни Москва, ни Омск?

8. Что стоит за историей о "бутылке с водой", якобы со следами яда? Если он использовался до этого посадки в самолет или на борту, то как он попал мог попасть в Берлин?

9. Почему ни один токсиколог, гражданский или военный, и ни один врач из немецкой клиники "Шарит" не сделали квалифицированного заключения по делу Навального (как это сделали российские медики)?