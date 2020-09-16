"Повышается риск рака": Малышева предупредила об опасности алоэ

Малышева предупредила об опасности алоэ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Экстракт алоэ вера часто можно заметить упаковках различных средствах по уходу за кожей лица, рук и тела. Однако лучше воздержаться от их использования, если вы собираетесь выйти на солнце. Об этом предупредила телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.

По словам врача, мякоть этого растения на 98% состоит из воды, оставшиеся 2% - полисахариды. Из-за этого увеличивается риск появления злокачественных новообразований, в частности может грозить развитием рака.

Также Малышева отметила, что никаких "целебных свойств" алоэ вера не существует, в том числе об этом нет подтвержденных медицинских данных.