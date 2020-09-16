Apple представила новые планшеты

Компания Apple в штаб-квартире в Купертино презентована бюджетный iPad восьмого поколения и четвертое поколение iPad Air с дизайном в стилистике iPad Pro.

Что касается главных характеристик iPad 8, то его процессор A12 Bionic оснащен системой Neural Engine (система искусственного интеллекта), диагональ составляет 10,2 дюйма, а также возможна работа с Apple Pencil первого поколения.

С 16 сентября на планшеты можно будет загрузить операционную систему iPadOS 14. Благодаря этому у "яблочников" появится еще больше дополнительных возможностей для творчества и обучения.

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