Семья убитой афроамериканки в США получит 12 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США власти Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье умершей афроамериканки Брионны Тейлор, которая погибла в марте 2020 года в результате действий полицейских. Об этом заявил мэр сообщил мэр американского города Грег Фишер.

Тем временем, сдвокат семьи Бен Крамп назвал данную сумму беспрецедентной.

- Насколько я понимаю, это крупнейшая сумма, выплаченная за неправомерную смерть чернокожей женщины, убитой полицией на территории Америки, - передает словам стороны защиты на пресс-конференции телеканал CBS.