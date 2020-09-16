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Назван лучший сериал года по версии ассоциации телекритиков США

Впечатляющая игра актеров также была оценена специалистами
Юлия КЕКОВА
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Ассоциация телевизионных критиков Соединенных Штатов Америки назвала лауреатов ежегодной премии.

Сообщается, что сразу в четырех категориях победителем оказался проект "Хранители" (HBO). Именно он был признан лучшим "сериалом года", а также "выдающимся телефильмом или минисериалом" и "выдающимся новым сериалом". Исполнившая свою роль в шоу Реджина Кинг была отмечена критиками за "личные достижения в драме". Об этом пишет Deadline.

- Выдающимся драматическим сериалом" стали "Наследники" (также HBO). "Шиттс Крик" (Pop TV) назван "выдающимся комедийным сериалом", а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за "личные достижения в комедии", - отмечаю в организации.

Культура