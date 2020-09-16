СК России создал штаб для поисковых работ по стране для борьбы с оправданием нацизма

Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ для борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.

По словам главы ведомства Александра Бастрынкина, необходимо защищать доброе меня павших воинов в годы страшной войны.

- Наша обязанность - защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны – значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.