Россиянам назвали пять важных изменений в ПДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтранс России и ГИБДД разработали поправки для нового проекта правил дорожного движения.

Для того, чтобы водителям и пешеходам было проще понимать внесенные изменения и правоту друг друга, журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок.

1. В новом варианте ПДД исчезнет лазейка для автомобилистов, которая позволяла останавливаться на так называемом "островке безопасности".

2. Другим значимым изменением является смягчение требований к тонировке на стеклах авто. Теперь минимальное значение светопропускания лобового стекла, в случае принятия поправок, будет равняться 70%, а не 75%. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться.

3. Кроме этого, изменения коснутся и обязательных к наличию в машине предметов. Новые правила разрешат использовать любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а не те, что предписаны по ГОСТу.

4, 5. Два последних пункта, выделенных и одновременно объединенных специалистами, будут касаться средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним, согласно поправкам, предложено отнести электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды и даже обычные ролики. Владельцам этих средств намерены запретить управлять СИМ в состоянии опьянения, а также передвигаться со скоростью свыше 20 километров в час при движении с пешеходами.