Россиянам назвали пять важных изменений в ПДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтранс России и ГИБДД разработали поправки для нового проекта правил дорожного движения.

Для того, чтобы водителям и пешеходам было проще понимать внесенные изменения и правоту друг друга, журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок.

1. В новом варианте ПДД исчезнет лазейка, позволявшая водителям останавливаться на "островке безопасности".

2. Важным изменением является смягчение требований к тонировке. Минимальное значение светопропускания ветрового стекла, в случае принятия поправок, теперь будет равняться 70%, а не 75%. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться.

3. Кроме этого, изменения коснутся и обязательных к наличию в машине предметов. Новые правила разрешат использовать любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а не по ГОСТу.

4, 5. Два последних пункта, выделенных специалистами, будут касаться так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним, согласно поправка, предложено отнести электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды и ролики. Их владельцам запретят управлять СИМ в нетрезвом состоянии, а также разгоняться более 20 километров в час при совместном движении с пешеходами.