Маткапитал предложили использовать для ремонта жилья Фото: Влад КОМЯКОВ

Список целей, на которые можно будет направить материнский капитал, предлагается расширить.

Сообщается, что ОНФ в скором времени обратится к Правительству с инициативой, чтобы семьи получили возможность тратить эти средства для ремонта своего жилья. Идею уже готовы поддержать в профильном комитете Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ, а также все парламентские фракции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена Общественной палаты (ОП) Юлию Зимову.

По ее словам, идею использовать материнский капитал на оплату ремонта предложила общественная организация "Союз матерей".

- Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но иногда не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка новых обоев в жилище, то проконтролировать использование этих средств будет сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, то это становится вполне реально, - объяснила Зимова.

Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Теперь она действует как минимум до конца 2026 года.