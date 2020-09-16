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Последние новости на утро 16 сентября 2020: Девять главных вопросов по "делу Навального" Россия передала Европе

Мы собрали последние новости на утро 16 сентября 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утра

Важные новости утра

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 16 сентября 2020 года: Постоянное представительство России при ЕС задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять главных вопросов по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Российская сторона отмечает, что Запад выступает с обвинениями о "причастности" Москвы к случившемуся с блогером, не обращая внимания на значимые нестыковки в версии о его "отравлении". Так, среди вопросов поднимается тема уровня популярности блогера, который "вряд ли достигает 2%". Также возникает логичный вопрос "почему ни один токсиколог и ни один врач из "Шарите" не сделали профессионального заключения по делу Навального, в отличии от российских медиков?". В инциденте с "причастностью РФ" есть и другие важные моменты, которые не могут не бросаться в глаза. В частности, российская сторона надеется на "какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей "отравить Навального при помощи "Новичка", подпадающего под запрет КХО, в российском городе с полумиллионным населением, а затем сделать все возможное, чтобы спасти его и отпустить на лечение в Германию, где это вещество может быть обнаружено?".

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