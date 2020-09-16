Последние новости на утро 16 сентября 2020: Девять главных вопросов по "делу Навального" Россия передала Европе

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 16 сентября 2020 года: Постоянное представительство России при ЕС задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять главных вопросов по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Российская сторона отмечает, что Запад выступает с обвинениями о "причастности" Москвы к случившемуся с блогером, не обращая внимания на значимые нестыковки в версии о его "отравлении". Так, среди вопросов поднимается тема уровня популярности блогера, который "вряд ли достигает 2%". Также возникает логичный вопрос "почему ни один токсиколог и ни один врач из "Шарите" не сделали профессионального заключения по делу Навального, в отличии от российских медиков?". В инциденте с "причастностью РФ" есть и другие важные моменты, которые не могут не бросаться в глаза. В частности, российская сторона надеется на "какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей "отравить Навального при помощи "Новичка", подпадающего под запрет КХО, в российском городе с полумиллионным населением, а затем сделать все возможное, чтобы спасти его и отпустить на лечение в Германию, где это вещество может быть обнаружено?".

Список целей для использования маткапитала предложили расширить и использовать для ремонта жилья. ОНФ в скором времени намерено обратиться к Правительству с инициативой, чтобы семьи получили такую возможность. Идею уже готовы поддержать в профильном комитете Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ, а также все парламентские фракции.

На 95-м году жизни умер Билл Гейтс-старший, отец основателя компании Microsoft. Причина его смерти не уточняется. По словам Гейтса-младшего, "смерть отца - огромная потеря для семьи и многих людей, чьих жизней он коснулся".

Россиянам назвали пять важных изменений в ПДД, которые подготовили Минтранс РФ и ГИБДД в рамках нового проекта. Так, например, для водителей исчезнет лазейка, позволяющая стоять на "островке безопасности". Однако среди них есть и более положительные - требования к тонировке смягчили. Минимальное значение светопропускания лобового стекла, в случае принятия поправок, будет равняться 70%, а не 75%.

Следственный комитет РФ создал специальный штаб для борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. Он будет осуществлять архивные и поисковые работы. Это необходимо, чтобы "защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов", считает глава ведомства Бастрыкин.

Военные Венесуэлы сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, принадлежит наркоторговцам. Воздушное судно обнаружили при помощи радаров Командования воздушной обороны, оно находилось в воздушном пространстве страны незаконно.