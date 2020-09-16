Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя и его сына

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Болгарии назвала предположительные настоящие имена трёх россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

- С учётом собранной дополнительной информации, что они используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev, - сказано в заявлении ведомства.

Ранее россияне, обвиняемые в отравлении фосфорорганическим веществом в 2015 году, были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

При этом в заявлении прокуратуры нет окончательного утверждения, что именно эти имена являются настоящими именами разыскиваемых лиц.