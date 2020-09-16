В Японии избран новый премьер-министр

Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ёсихидэ Суга стал новым премьером Японии. За него проголосовали большинство депутатов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым главой правящей в стране Либерально-демократической партии. Его предшественником и на этом посту был ушедший в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ подал в отставку в конце августа из-за проблем со здоровьем. На пресс-конференции в Токио 28 августа он выразил сожаления о том, что уходит, так и не решив вопрос подписания мирного договора с российской стороной.