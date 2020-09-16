В Китае грузовик задавил людей

В китайской провинции Хэнань грузовик с гравием перевернулся и въехал в толпу людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае грузовик с гравием перевернулся на одной из дорог провинции Хэнань и въехал в толпу людей. 11 человек пострадали, восемь погибли, сообщается в заявлении местных властей, опубликованном в социальной сети Weibo.

Трагедия случилась в городе Синьян 15 сентября. В заявлении властей также отмечено, что за несколько часов до аварии на месте происшествия проезжал грузовик с чесноком. Многое из груза выпало на дорогу, и местные жители вышли убирать чеснок с проезжей части. В эту толпу въехала машина с гравием.