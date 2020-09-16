МИД России опроверг заявление Зеленского о новом саммите "нормандской четверки" по Донбассу

Россия опровергла слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся в скором времени встрече лидеров "нормандской четвёрки" ради переговоров по вопросу Донбасса.

Руденко заявил, что заявление Зеленского - неправда. Он также сообщил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявлял об отсутствии пока причин для новой встречи глав России, Украины, Германии и Франции.

- И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак чётко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет, - отметил Руденко.

Владимир Зеленский заявил накануне во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, что лидеры "нормандской четвёрки" готовы к новым переговорам, а их главной темой станет сохранение режима прекращения огня в Донбассе.

По словам президента Украины, "дней через десять" пройдёт совещание советников, а вслед за ним - сам саммит.

В ответ Киев потребовал разъяснений заявления замглавы российского МИДа, назвавшего неправдой слова Зеленского Украины о готовности всех сторон к встрече в "нормандском формате".

- Находясь с официальным визитом в Республике Австрия, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров "нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться, - говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что Украина заинтересована в максимальной результативности следующей встречи нормандской четвёрки. В украинском МИД также отметили, что подобное заявление "ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт".