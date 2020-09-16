Чем заменить овсянку, рассказали в Роскачестве

Специалисты рекомендуют взрослым людям, ведущим малоподвижный образ жизни, белковые завтраки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскачестве рассказали, чем заменить овсянку. Специалисты рекомендуют взрослым людям, ведущим малоподвижный образ жизни, белковые завтраки. Об этом говорится в сообщении организации.

"Если говорить о рекомендациях для взрослых, то тем, у кого малоподвижный образ жизни, лучше каши заменить белковыми завтраками: омлетом с овощами или творогом", - отмечается в сообщении.

Для школьника, употребляющих завтрак в виде каши также нелишне будет дополнить его белковым продуктом: яйцо, сыр, творог, кусочек мяса или птицы.

Если имеются проблемы с весом, то ребенку не стоит есть кашу каждый день, лучше чередовать ее с белковыми завтраками, советуют в Роскачестве.

Эксперты уверены, что одна только овсянка не принесет много пользы. Лучше крупы чередовать.

Специалисты напомнили и о том, что овсянка готовится 45 до 60 минут, а иногда и больше. А кашу из цельнозерновых хлопьев готовят 10-15 минут, иногда 20 минут. Именно по этой причине хозяйки выбирают хлопья.

Цельнозерновая каша также быстрее расщепляется в кишечнике и насыщает организм на больший промежуток времени.

Однако эксперты уверенны, что у такой каши есть минус - могут возникнуть трудности с перевариванием. То же самое касается каши, приготовленной из овсяной крупы.

Если человек болен сахарным диабетом эксперты советуют отдать предпочтение овсянке, приготовленной из цельного зерна.

А вот если есть имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, язвы, стоит выбрать хлопья из очищенного зерна для лучшего усвоения.

Болеющим целиакией лучше исключить овсянку из рациона. Хоть овес и не содержит глютен, но возможного загрязнение овса другими сортами зерновых в процессе обработки и сортировки.