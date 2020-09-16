Тихановская пообещала Лукашенко личную безопасность, если он "уйдёт мирно"

Александру Лукашенко предоставят «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт», заявила Светлана Тихановская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская пообещала дать Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если тот мирно уйдёт из руководства страны.

- Это всё обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, - ответила Тихановская на вопрос украинского издания "Левый берег" о предоставлении безопасности Лукашенко в случае отставки.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси также добавила, что нынешний президент получит "даже больше", не уточнив, что именно имеется в виду.