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Политика

Тихановская пообещала Лукашенко личную безопасность, если он "уйдёт мирно"

Белорусская оппозиция пообещала президенту "даже больше"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Александру Лукашенко предоставят «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт», заявила Светлана Тихановская

Александру Лукашенко предоставят «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт», заявила Светлана Тихановская

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская пообещала дать Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если тот мирно уйдёт из руководства страны.

- Это всё обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, - ответила Тихановская на вопрос украинского издания "Левый берег" о предоставлении безопасности Лукашенко в случае отставки.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси также добавила, что нынешний президент получит "даже больше", не уточнив, что именно имеется в виду.