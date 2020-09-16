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Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявлено 5 670 случаев заражения коронавирусом

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 132 человека
Анастасия РЫШКОВА
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Российские медики провели более 41 миллионов тестов на коронавирус, сообщает оперштаб

Российские медики провели более 41 миллионов тестов на коронавирус, сообщает оперштаб

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 5 670 случаев заражения коронавирусом. У 23,1% пациентов не имелось клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся в России, с момента объявления пандемии достигло 1 079 519.

Новые заболевшие зарегистрированы в 84 регионах из 85. Вылечились от COVID-19 за последние сутки 5 809 пациентов, общее число поправившихся после болезни составило 890 114 человек.

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 132 человека. Всего за время пандемии в России умерло 18 917 человек. Российские медики провели более 41 миллионов тестов на коронавирус, сообщает оперштаб.

Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи стал первым, чьи специалисты смогли зарегистрировать вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Тестовые образцы вакцины уже поступили в российские регионы.

Распространение коронавируса в мире