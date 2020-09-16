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Коронавирус Covid-19

Создатели вакцины от коронавируса опубликовали рекомендации для добровольцев

Всем участникам испытания рекомендуется в течение трёх месяцев избегать зачатия, алкоголя и грудного вскармливания
Ася КУЗНЕЦОВА
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Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В протоколе клинического испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сказано, что женщинам, принимающим участие в исследовании, следует избегать беременности и кормления ребёнка грудью в течение трёх месяцев после завершения испытаний. Забеременевших добровольцев сразу отстранят от испытаний и возьмут под наблюдение специалистов.

Зачатие ребёнка рекомендовано избегать добровольцам обоих полов, а также не рекомендуется становиться на время испытаний донорами спермы или яйцеклетки. Всем участникам исследования необходимо отказаться от алкоголя за три дня до введения вакцины, а курильщиком придётся ограничиться десятью сигаретами в сутки, сообщает РИА Новости.