Объем «серых» зарплат может вырасти на 30 процентов

Объем "серых" зарплат может вырасти на треть до конца года Фото: Анастасия Осипова

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат. Они могут увеличиться на 30 процентов уже до конца года.

По оценкам «Опоры России», 25–30% населения страны работают в малых и средних компаниях — именно там чаще всего предлагают зарплаты в конвертах.

- Если раньше примерно 50 процентов таких компаний платили зарплаты в конвертах, то в этом году показатель может увеличиться до 80 процентов, - комментирует «Известиям» председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

На фоне безработицы и конкуренции за рабочие места, работники будут соглашаться на любые условия, чтобы иметь стабильный доход.

В 2019 году в сфере теневой экономики в стране находилось около 20 млн человек. По оценкам различных ведомств, ежегодно в бюджеты не поступает порядка 10 трлн рублей в качестве налогов и социальных взносов – эти средств сотрудники получают на руки.

- Самые оптимистичные прогнозы – это увеличение объема теневых выплат на 30 процентов, - заключил председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Эксперт отметил, что работники из «серой» зоны хоть и пользуются социальным пакетом, но лишают себя достойной пенсии. Зачастую они сталкиваются с проблемами получения кредитов, банки отказывают в выдаче займа без официальной справки 2 НДФЛ, которую невозможно получить без официального трудоустройства.

Ранее поступило предложение ввести в стране почасовую оплату труда. Это поможет защитить права тех, кто трудится неполный рабочий день и сделает систему выплат более прозрачной, пишет ФАН.