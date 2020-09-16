Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Объем «серых» зарплат может вырасти на 30 процентов

Это произойдет до конца 2020 года
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Объем "серых" зарплат может вырасти на треть до конца года

Объем "серых" зарплат может вырасти на треть до конца года

Фото: Анастасия Осипова

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат. Они могут увеличиться на 30 процентов уже до конца года.

По оценкам «Опоры России», 25–30% населения страны работают в малых и средних компаниях — именно там чаще всего предлагают зарплаты в конвертах.

- Если раньше примерно 50 процентов таких компаний платили зарплаты в конвертах, то в этом году показатель может увеличиться до 80 процентов, - комментирует «Известиям» председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

На фоне безработицы и конкуренции за рабочие места, работники будут соглашаться на любые условия, чтобы иметь стабильный доход.

В 2019 году в сфере теневой экономики в стране находилось около 20 млн человек. По оценкам различных ведомств, ежегодно в бюджеты не поступает порядка 10 трлн рублей в качестве налогов и социальных взносов – эти средств сотрудники получают на руки.

- Самые оптимистичные прогнозы – это увеличение объема теневых выплат на 30 процентов, - заключил председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Эксперт отметил, что работники из «серой» зоны хоть и пользуются социальным пакетом, но лишают себя достойной пенсии. Зачастую они сталкиваются с проблемами получения кредитов, банки отказывают в выдаче займа без официальной справки 2 НДФЛ, которую невозможно получить без официального трудоустройства.

Ранее поступило предложение ввести в стране почасовую оплату труда. Это поможет защитить права тех, кто трудится неполный рабочий день и сделает систему выплат более прозрачной, пишет ФАН.