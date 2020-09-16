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В Киеве толпа повалила комика и брызнула ему газом в лицо из-за шуток о традиционной семье

Нападение на Егора Шатайло произошло перед стендап-концертом
Ася КУЗНЕЦОВА
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На украинского комика Егора Шатайло напала толпа из-за шутки о семье

На украинского комика Егора Шатайло напала толпа из-за шутки о семье

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Киеве толпа из нескольких десятков человек напала на украинского комика, сценариста и со-ведущего проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло из-за того, что он пошутил о "традиционной украинской семье".

Нападение случилось в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Шатайло на стендап-концерте. Неизвестные повалили комика на землю и брызнули ему в лицо из газового балончика.

- Накануне Егор написал пост в Facebook с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации", - сказано в сообщении на странице проекта "Телебачення Торонто" в Facebook.