Комитет Госдумы поддержал законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

Скоро примут закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах в первом чтении. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Комитет по безопасности единогласно поддержал к первому чтению нашу инициативу о блокировке сотовых телефонов в местах лишения свободы", - заявил депутат на своей странице в социальных сетях.

В начале года подобный законопроект был внесен в нижнюю палату парламента. Одним из инициаторов этого нововведения выступал Хинштейн.

Напомним, согласно действующим нормам, осужденным и тем, кто содержится в исправительных учреждениях, не разрешается иметь при себя средства связи. За попытку доставки средства мобильной связи в учреждение предусмотрена административная ответственность. Однако нарушения подобных нормам достаточно распространены. Новый законопроект позволит полностью исключить незаконное использование сотовой связи в местах лишения свободы. Операторы связи будут обязаны прекратить услуги связи по определенным номерам на основании письменного решения руководителя территориального органа УИС.