Аналитики объяснили последствия бума кредитования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После коронавирусной паузы россияне устремились в банки за кредитами. Аналитики фиксируют настоящий бум кредитования, без учета микрокредитов и кредитных карт банки одолжили населению почти 963 миллиарда рублей.

Глава группы рейтингов фининститутов АКРА Ирина Носова называет эти показатели абсолютным рекордом.

Особенным спросом пользуется ипотека, на нее пришлось порядка 50% от общего объема.

- А вот доля потребкредитов, наоборот, снижается. Ситуация с ипотекой однозначно хороша для всех участников программы и для экономики в целом. Стимул для рынка жилья, для строительства, - отмечает в беседе с ОТР Ирина Носова.

Но у столь бурного роста могут быть и проблемы, например, закредитованность населения или перекредитованность.

- Обычно доля просрочки по ипотечным кредитам составляет не более одного процента от числа заемщиков. Проблемы есть у тех, кто берет потребительский кредит в банках для того, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке. Это заведомо плохо, - заключила глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА.