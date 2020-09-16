Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе

Медведева решила вернуться к Тутберидзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 сентября, стало известно, что призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу к прежнему тренеру Этери Тутберидзе.

Напомним, что после Олимпиады-2018, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она приняла решение сменить тренера и перешла к Брайану Орсеру, с которым тренировки проводились в Торонто.

В прошлом 2019 году на чемпионате мира Медведева завоевала бронзовую медаль. Среди ее наград — золото (2016 и 2017) и серебро (2018) чемпионата Европы, золото (2016 и 2017) и бронза (2015) чемпионата России, а также золото финала Гран-при (2015 и 2016).

На данный момент фигуристка Евгения Медведева занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

На эту осень у спортсменки запланированы участия в первом и втором этапах Кубка России, передает РИА Новости.