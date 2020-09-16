Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Россияне назвали раздражающие привычки коллег Фото: Shutterstock

Россияне признались, что их раздражают громкие и неопрятные коллеги. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провели опрос и узнали, какие привычки коллег больше всего мешают россиянам.

Оказалось, что больше всего офисных сотрудников раздражает, когда коллеги слишком громко разговаривают по телефону на рабочем месте. За этот пункт проголосовали 36% опрошенных. Еще 35% респондентов признались, что ненавидят, когда их коллеги заваливают мусором рабочие места.

Почти столько же – 34% опрошенных – рассказали, что не любят тех. кто делает свою работу в последний момент. Еще 30% сотрудников недовольны слишком частыми перекурами сослуживцев в рабочее время.

Частые отгулы вызывают раздражение у 21% опрошенных, а 13% россиян выразили недовольство тем, что некоторые коллеги слишком много выпивают на корпоративах, передает RT.

Напомним, ранее аналитики проводили опрос о том, что россияне больше всего ценят в своих коллегах. Оказалось, что этими качествами стали профессионализм, ответственность и уважение к чужому труду, передает телеканал «360».