"Наши ценности не продаются": Еврокомиссия выступила против продажи "золотых паспортов"

В ЕС ограничат предоставление вида на жительство или гражданства за инвестиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия выступила против предоставления вида на жительство или гражданства за инвестиции. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Свое предложение она объяснила тем, что "европейские ценности не для продажи".

Ранее в Брюсселе уже призывали пересмотреть систему выдачи "золотых паспортов". Споры вокруг данного вопроса обусловлены тем, что, получив вид на жительство в одной стране Евросоюза, иностранный гражданин может пребывать во всех Европейских странах. При этом стандарты выдачи подобных документов в каждой стране союза разнятся. К примеру, в отдельных странах для получения «золотой визы» достаточно членства в спортивном клубе. Дополнительная сложность в том, что каждая страна использует собственную информационную базу для проверки иностранных граждан. Эксперты давно отмечали стремление Еврокомиссии прийти к единому решению в этом вопросе.