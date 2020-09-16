В Минске задержали трёх человек, готовивших нападение на силовиков

В Беларуси задержали троих мужчин, готовивших нападения на силовиков Фото: REUTERS

МВД Беларуси сообщило о задержании троих мужчин, готовивших нападения на силовиков.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова сообщила в своём telegram-канале, что в милицию сообщили о 32-летнем уроженце Бреста, проживающем в Минске, который стал часто спрашивать у знакомых, где купить много подшипников. Он также заявлял, что с помощью шариков будет нападать на сотрудников МВД. Мужчина, по заявлению Чемодановой, также скупал пиротехнику и дымовые шашки. Он договорился с двумя 21-летними мужчинами вместе пойти на акцию протеста.

Всех троих задержали на улице Сердича, а в машине 32-летнего задержанного милиция нашла петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников.

Ранее сайт KP.ru сообщал о столкновениях между протестующими и силовиками около здания КГБ в Минске.