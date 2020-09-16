ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается, в России – нет

Ситуация в России с коронавирусом стабильна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всемирная организация здравоохранения отметила, что в России не наблюдается сильного роста заболеваемости коронавирусом. При этом во многих странах Европы ситуация стремительно ухудшается. С подобным заявлением выступила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в ТАСС.

«На данный момент мы видим, что во многих странах Европейского региона идет подъем инфекции. В России (ситуация) находится на плато, мы видим незначительное, но повышение» - отметила она.

Ранее сообщалось, что на данный момент в России зафиксировано 5 670 случаев заражения коронавирусом за сутки. Таким образом, общее число заразившихся в России, с момента объявления пандемии составляет 1 079 519 человек.

Помимо оценки мирового распространения вируса, представитель ВОЗ в рамках пресс-конференции призвала родителей не отказываться от прививок для детей и игнорировать любительскую литературу. Мелита Вуйнович заявила, что получать современную медицинскую помощь – право каждого ребенка.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что представители ВОЗ опасались, что часть людей не сможет получить доступа к вакцине от коронавируса из-за национализма в вопросах производства препарата.