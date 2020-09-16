Адвокат сообщил, что перед смертью Тесак написал явку с повинной

В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максима Марцинкевича должны были доставить в Москву для явки с повинной по новому уголовному делу, рассказал его адвокат Иван Сидоров.

- Максима на следующей неделе должны были доставить в Москву в рамках расследования какого-то нового уголовного дела. Максим даже якобы написал явку с повинной, - рассказал защитник Агентству "Москва".

Ранее сайт KP.ru сообщил, что тело Максима Марцинкевича было найдено сегодня, 16 сентября, в одной из одиночных камер следственного изолятора №3 в Челябинске.