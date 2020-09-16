В Росстандарте сообщили о предстоящих внеплановых проверках на АЗС

Росстандарт планирует ряд проверок на АЗС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстандарт предложил правительству провести новую серию внеплановых проверок на АЗС более чем в 60 регионах страны. Это должно помочь с выявлением контрафактного топлива, доля которого сейчас в некоторых районах превышает 20%. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

«Доля контрафактного топлива с 2015 года упала с 20% до 8,9%. Но есть регионы, где нарушений гораздо больше. По таким регионам, как Крым, Свердловская и Владимирская области, Хабаровский край и Республика Алтай, мы хотели бы поработать прицельно, если правительство нас поддержит. И постараемся провести там внеплановые проверки с Генеральной прокуратурой», - цитирует Абрамова «Российская газета».

Глава ведомства добавил, что помощь прокуратуры, как правило, бывает очень эффективна.

Напомним, первые массовые внеплановые проверки в России прошли в 2015 году. Тогда нарушения по физико-химическим свойствам обнаружились на каждой пятой заправке. В настоящее время ситуация значительно улучшилась в большинстве российских регионах.