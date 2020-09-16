Стоимость обучения в российских вузах понизилась до уровня 2019 года

Из-за пандемии получить диплом о высшем образовании стало дешевле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость обучения в вузах России скорректирована до уровня 2019 года. Ранее министерство образования и науки обратилась к учебным заведениям с подобными рекомендациями в связи с социально-экономической ситуацией после пандемии коронавируса. По сообщению ТАСС со ссылкой на заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова на правительственном часе в Госдуме, большинство вузов прислушалось к данной рекомендации.

«Часть вузов по ряду направлений по ряду причин <…> повысили стоимость. Мы провели мониторинг в августе, приняли соответствующие меры. На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года", - заметил министр.

Уточняется, что в России в 2020 году на бакалавриат, специалитет и магистратуру было зачислено около 620 тысяч студентов. Большинство абитуриентов реализовали свое конституционное право на конкурсной основе получить высшее образование. Часть студентов, в том числе, поступила на бюджетные места.