Глава ЕК предупредила, что ситуация с Навальным не останется без ответа

Глава ЕК предупредила, что история с Навальным не останется без ответа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.

"Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа", - сказала она, сообщает ТАСС.

Напомним, что российского блогера Алексея Навального экстренно доставили в омскую больницу из аэропорта 20 августа. Оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Российские медики сделали заключение, что резкое ухудшение состояния Навального могло произойти из-за нарушения обмена веществ, которое вызвало изменение уровня сахара в крови.

Через несколько дней было принято решение отправить Навального в берлинскую клинику Шарите.

2 сентября ФРГ заявила, что российский оппозиционер был отравлен веществом серии «Новичок», и потребовала от Москвы предоставить данные по разработке и ликвидации яда, вызывающего нервно-паралитическое действие.