Цены на льготное жилье в Чувашии снизятся

Подобное новшество станет возможным, благодаря изменению норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра для приобретения государством жилья детям-сиротам и многодетным семьям. Норматив будет скорректирован на республиканском уровне. До сих пор действовали общероссийские расценки, что для данного региона дорого.

«В настоящее время в действующей редакции закона применяется стоимость квадратного метра, которая утверждается ежеквартально Минстроем России, - пояснил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Максимов. - Она составляет в третьем квартале 2020 года 37 тысяч 542 рубля. К сожалению, данная стоимость не позволяет обеспечить приобретение жилья для данной категории граждан, особенно в столице республики, в Чебоксарах.»

Поступило важное предложение определять среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра как среднее значение стоимости одного квадратного метра на первичном и вторичном рынке с учетом местных цен.

Безусловно, это открывает совсем другие перспективы улучшения качества жизни многим гражданам Чувашии.