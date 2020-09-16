Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Кремль еще раз напомнил о легитимности Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что "легитимный президент" Беларуси Александр Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности в своей стране.

- Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии, - отметил официальный представитель Кремля и добавил, что "в остальном это всё внутреннее дело Белоруссии".

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в своём интервью Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если тот "мирно, по-человечески" уйдёт от власти в стране.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил о том, что Евросоюз не признал Александра Лукашенко легитимным президентом, а также в очередной раз поднял тему санкций в отношении Беларуси.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей ответил, что со стороны стран Евросоюза наблюдается "полное нежелание разобраться в происходящем", а в оценках Борреля он усмотрел категоричность и тенденциозность.