В "Векторе" начались исследования первого в России химиопрепарата против оспы

В России исследуют первый отечественный химиопрепарат против оспы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В научном центре "Вектор" стартовали клинические испытания первого отечественного химиопрепарата против оспы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении также отмеачется, что в исследовании принимают участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Испытания продлятся 174 дня.

Первый российский химический препарат для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы разработали совместно центр "Вектор" и Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН.