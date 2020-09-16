В "Векторе" начались исследования первого в России химиопрепарата против оспы

В России исследуют первый отечественный химиопрепарат против оспы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В научном центре "Вектор" стартовали клинические испытания первого отечественного химиопрепарата против оспы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении также отмечается, что в исследовании принимают участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Испытания продлятся 174 дня.

Первый российский химический препарат для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы разработали совместно центр "Вектор" и Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН.

Отечественный препарат станет вторым в мире для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека.

Единственным таким средством пока остаётся Тековиримат. Препарат был зарегистрирован в США в июле 2018 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал о том, как журналисты "Комсомольской правды" смогли попасть в закрытый научный вирусологический центр "Вектор" - режимный объект, в котором хранятся в том числе "споры Сибирской язвы, Эболы, Черной оспы".