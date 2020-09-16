Россия изменила правила въезда в страну

Михаил Мишустин сообщил об упрощении правил въезда в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

В России упростили правила въезда в страну, сообщил на заседании кабинета министров председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь родственники граждан России смогут получать долгосрочную визу на пребывание в стране. Её возможный срок будет достигать года.

- Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан: супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство, - заявил глава кабмина.

Также в стране отменили норму закона, по которой иностранцам приходилось каждые три месяца покидать территорию России ради сохранения права на получение новой визы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что во всех регионах России с 1 января 2020 года станет возможным оформление электронной визы для иностранцев.