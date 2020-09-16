Лукашенко предложил России провести новые военные учения

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссии и России надо подумать о новых совместных учениях. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

«Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», - призвал белорусский лидер

В свою очередь глава Минобороны России заявил, что страны проведут около 130 мероприятий в военной сфере, и уже в октябре российские и белорусские военные проведут совместные учения.

Как писал сайт kp.ru, на учения «Славянское братство – 2020», которые началось в понедельник, 14 сентября, должны были приехать российские и сербские военные, однако Евросоюз потребовал Белград отказаться от участия в военных учениях, в итоге Минобороны Сербии объявило о своем отказе от участия в любых военных учениях на ближайшие полгода.

В Минобороны Белоруссии заявили, что в ходе учений военные составят многонациональную тактическую группу и отработают действия по борьбе с терроризмом. Россия отправила на маневры псковских десантников.